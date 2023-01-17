İhlas Haber Ajansı

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Polisten kaçarak saklandıkları adresten uyuşturucu ve silah çıktı

Antalya’da polisten kaçan şahısların saklandığı evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da polisten kaçan şahısların saklandığı evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Antalya'nın Alanya ilçesinde dur ihtarına uymayan şahıslar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Fiziki takibin ardından aracı bırakarak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin saklandığı ikameti tespit etti. Cikcilli Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda S.K. ve H.P. yakalandı. Evde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde, bir miktar para, 4 silah ve 25 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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