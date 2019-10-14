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Polisten kumar baskını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 3 kişi ve kahvehane sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 3 kişi ve kahvehane sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Manavgat genelinde yasa dışı bahis uygulaması kapsamında denetimler yapıldı. Yukarı Hisar Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, masa üzerinde bulunan 120 TL ve 2 deste iskambil kağıdına el koydu. Kumar oynayan 3 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu gereğince kahvehane işletmecisi hakkında da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem yapıldı.

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