Polonyalı sürücü Rus çocuğa çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Polonyalı sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisikletli Rus çocuk yaralandı.

Kaza, saat 17.00'da Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan E.W. isimli Polonyalı sürücünün idaresindeki 07 NA 0754 plakalı otomobil yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalışan D.T. isimli Rus çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan çocuk, korku içinde annesine sarıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Rus çocuk hafif yaralanarak kontrol için Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.