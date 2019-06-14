Polonyalı turist denize boğuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapmakta olan Polonya vatandaşı Piotr Pawel Bularz (44), denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, eşi Ewa Bularz ‘la birlikte Polonya'nın Krakow kentinden tatil için Kemer'e gelen ve Beldibi Mahallesi'nde bir otele yerleşen Piotr Pawel Bularz , iddiaya göre birkaç şişe alkollü içki aldıktan sonra öğle saatlerinde denize girerek yüzmeye başladı. Ewa Bularz, bir süre sonra denizin yüzeyinde eşinin hareketsiz yattığını farkedince çevredekilerden yardım istedi. Sudan çıkarılan Bularz'a 112 Acil sağlık ekibi tarafından müdahale edildi ancak boğulan turist hayata döndürülemedi.

Kemer devlet Hastanesi morguna getirilen Piotr Pawel Bularz'ın cesedi yapılan ilk muayenenin ardından ölüm sebebinin öğrenilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na gönderildi.