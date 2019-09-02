Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 76 yaşındaki Polonyalı turist, otel odasında ölü bulundu.

Tatil için Alanya'ya gelen Polonya vatandaşı Jozef Balka (76), İncekum Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Akşam saatlerinde temizlik yapmak için odaya giren otel çalışanı, Balka'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Otel yetkilerinin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polonyalı turistin cesedi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.