Pompacının dikkati kayıp genci ailesiyle buluşturdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce kaybolduğu bildirilen 26 yaşındaki genç, Manavgat-Akseki yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda bulundu. Benzin almak için geldiği akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisi sosyal medyada gördüğü Harun Zorbaz'ı tanıyarak güvenlik güçlerine teslim etti. Alanya'dan gelen abisi Mustafa Zorbaz tarafından jandarma karakolundan alınan Harun Zorbaz, abisiyle birlikte Alanya'daki evlerine döndü.

Edinilen bilgiye göre Alanya'da yaşayan 26 yaşındaki Harun Zorbaz isimli genç, perşembe akşamı Alanya Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan babasına ait marketten ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, ertesi sabah karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat-Akseki Karayolu üzerinde Hacıobası mahallesinde bulunan uygulama noktası yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Evren Yalçın, sabahın erken saatinde elinde pet şişe ile gelerek benzin isteyen Harun Zorbaz'a bidon ve şişede benzin vermenin yasak olduğunu söyledi. Harun Zorbaz tam dönüp gideceği sırada, daha önce sosyal medyada kayıp ilanını gören akaryakıt istasyonu çalışanı telefonunu çıkarıp ilanda yer alan fotoğrafa baktıktan sonra Zorbaz'ı alarak 100 metre ilerideki uygulama noktasına götürdü. Harun Zorbaz, jandarma tarafından Alanya'dan gelen abisi Mustafa Zorbaz'a teslim edildi.

Bazı sorunları olduğunu ve biraz uzaklaşmak istediğini belirten Harun Zorbaz, “Motosikletimle gezerken Manavgat Halitağalar mahallesi yakınlarında benzinim bitti. Pet şişede benzin almak istediğim akaryakıt istasyonu çalışanı beni tanıdı ve jandarmaya teslim etti” dedi.