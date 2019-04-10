Pompalı bacanak dehşeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bacağını pompalı tüfekle öldürdükten sonra jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Kodal (49) park halindeki hafif ticari aracında oturduğu sırada husumetli olan bacanağı Mustafa Ç, yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Kodal'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kodal, kanlar içerisinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Bahri Y. de saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Mustafa Ç. kaçarken, çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Kodal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Kodal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hafif yaralanan Bayri Y. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan Mustafa Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Mustafa Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, bir süre önce Mustafa Ç. ile Kodal'ın kavga ettiği aktarıldı. Kavgada kolu kırılan Mustafa Ç'nin şikayetçi olmasının ardından Kodal'ın 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı öğrenildi.