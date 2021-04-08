Portakal yüklü kamyon seraya daldı

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği portakal yüklü kamyon, devrilip patlıcan serasına girdi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 HJ 535 plakalı kamyon, yoldan çıkarak devrildi Patlıcan serasına giren kamyonun sürücüsü yara almazken, sera zarar gördü. Serada bulunan patlıcanlar ile kamyondaki portakallar etrafa saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.