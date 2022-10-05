Potada ilk galibiyet Kepez'in

U18 Kız Basketbol Ligi'nde ilk maçına çıkan Kepez Belediye Spor, DSİ Spor maçını 61-50 skorla kazandı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın periyotları sırasıyla 14-10, 14-10, 15-17 ve 18-13 tamamlandı. İyi bir lig hazırlığı geçirmelerinin meyvesini aldıklarını belirten Koç Besim Güvenç, Kepez'in kızlarının kazanmak için motive olduğunu söyledi. Sezonu şampiyon bitirmeyi hedeflediklerini belirten Güvenç, altyapıya önem veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü müzesine yeni kupalar kazandırmak istediklerini söyledi.