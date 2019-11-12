İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı

Kepez Belediyespor Kulübü’nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçında galibiyet elde etti.

Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçında galibiyet elde etti. Potanın yıldızları, Antalya Basketbol Kulübü'nü 48-37 mağlup etti.


Kepez Belediyespor'un pota yıldızları, sezonun ilk maçında üstün bir performansla galibiyeti yakaladı. Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçını Antalya Basketbol Kulübü (ABK ) ile yaptı. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakada potanın genç yıldızları, ilk maçlarında 48-37 üstünlük ile salondan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.