POYD Başkanı Atmaca oldu

Başkanılığını Salih Çene, Volkan Şimşek ve Tuncay Özbakır'ın yaptığı genel kurulda derneğin olağan seçimi gerçekleştirildi. Başkan Hakan Duran derneğin 2 yıllık faaliyetlerini ve derneğin dünden bugüne kadar gelişimini anlattı.

Yapılan genel kurul sonucunda Başkanlığa Ülkay Atmaca, yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hakan Duran, Selçuk Meral, Burak Yıldız, Erdoğan Turan, Hülya Şahin, Fethi İz, Ercan Çek, Mehmet Bahar, Hakan Arslanoğlu, Volkan Yorulmaz ve Serdar Özkaya seçildi. Denetleme kurulu üyeliklerine ise Yusuf Hacısüleyman, Avni Aker ve Ali Kızıldağ getirildi.

Derneğin yeni yönetimi önümüzdeki günlerde toplanarak görev dağılımında bulunacak.