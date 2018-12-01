İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

POYD Başkanı Atmaca oldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanlığında yapılan olağan genel kurulda yeni başkan Ülkay Atmaca seçildi.


Başkanılığını Salih Çene, Volkan Şimşek ve Tuncay Özbakır'ın yaptığı genel kurulda derneğin olağan seçimi gerçekleştirildi. Başkan Hakan Duran derneğin 2 yıllık faaliyetlerini ve derneğin dünden bugüne kadar gelişimini anlattı.


Yapılan genel kurul sonucunda Başkanlığa Ülkay Atmaca, yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hakan Duran, Selçuk Meral, Burak Yıldız, Erdoğan Turan, Hülya Şahin, Fethi İz, Ercan Çek, Mehmet Bahar, Hakan Arslanoğlu, Volkan Yorulmaz ve Serdar Özkaya seçildi. Denetleme kurulu üyeliklerine ise Yusuf Hacısüleyman, Avni Aker ve Ali Kızıldağ getirildi.


Derneğin yeni yönetimi önümüzdeki günlerde toplanarak görev dağılımında bulunacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.