Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır son yolculuğuna uğurlandı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun yıllardır görev yapan değerli bilim adamı Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır, hastanede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır'ın eşi Zerrin Ağırdır ve çocukları, akademik ve idari personeller, Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır'ın hastaları ve sevenleri katıldı.

Uzun dönemdir interstisyel akciğer hastalığı nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır, Ekim 2020'de akciğer nakli oldu. 1 Şubat 2021'de durumu kötüleşen Ağırdır, akşam saatlerinde vefat etti.

Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır için düzenlenen törende konuşan Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Tunga Derin, Akdeniz Üniversitesi ve Kulak, Burun, Boğaz Ana Bilim Dalı ailesinin çok değerli bir büyüğünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Derin; “Onun öğrencisi ve çalışma arkadaşı olarak bu acıyı derinden yaşıyorum. Kendisinden nezaketi, asaleti, şıklığı meslektaşlarına karşı hoşgörüsü, çalışkanlığı, öğrencilerine karşı eğitim seferberliğini hep beraber yaşadık yıllarca. Onunla beraber çalışmanın ayrıcalığını yaşamış biri olmaktan dolayı çok mutlu hissediyorum. Bu derin kayıp hepimiz, onun yetiştirdiği onlarca uzman, yüzlerce doktor ve hastaları için acı verici. Bu acıyı derinden paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet sevgili ailesine baş sağlığı diliyorum.” diye konuştu.

Törenin ardından Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Andızlı Mezarlığı'na defnedildi.