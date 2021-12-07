Prof. Dr. Cengiz: “Ülkemiz sivil havacılık sektöründe uçağa binmeyi bir lüks olmaktan çıkarttı”

Konferansta konuşan Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, “Ülkemiz sivil havacılık sektöründe uçağa binmeyi bir lüks olmaktan çıkarıp herkesin kullanabileceği bir araç haline getirmiştir” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mustafa Rahmi Büyükballı (MRB) Meslek Yüksekokulunda (MYO), 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kapsamında konferans ve söyleşi gerçekleştirildi. Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, Alanya Havacılık ile Hürkuş Havacılık kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğin açılışına Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Alanoğlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Işık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Meclisi Akademik Danışmanı Prof. Dr. Yıldırım Saldıraner, ALTİD Başkanı Burhan Sili, kamu kurumlarının temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“İstikbal göklerdedir sözü ilkemizdir”

Gazipaşa MRB MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Işığın açılış konuşması ile başlayan ve ardından Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Cengiz'in konuşması ile devam eden etkinlikte sivil havacılığın önemine dikkat çekildi. Dekan Cengiz, “Ülkemiz sivil havacılık sektöründe uçağa binmeyi bir lüks olmaktan çıkarıp herkesin kullanabileceği bir araç haline getirmiştir. 2019 yılından itibaren devam eden Covid-19 salgını her sektörü olduğu gibi sivil havacılık sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Ancak normalleşme adımlarının hız kazanmasıyla havacılık sektöründe tekrar bir hareketlilik başlanmıştır. Ülkemizin sivil havacılık alanında gösterdiği gelişme askeri ve uzay çalışmalarında da görülmektedir. Fakülte olarak birincil amacımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “İstikbal Göklerdedir” sözünü ilke edinerek ve çok çalışarak bu çalışmalara katkı sağlamaktır” diye konuştu.

“Havacılık ülkeler için itici bir güçtür”

Programdan sonra, 7 Aralık Sivil Havacılık Günü kapsamında bir değerlendirmede bulunan Rektör Kalan, havacılığın bugünün küreselleşmiş toplumlarında çok önemli bir rol oynadığı ve havayolu taşımacılığının hem ülkelere hem de insanlığa ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli faydalar sağladığını dile getirdi. Ayrıca Rektör Kalan, günümüzde havacılık sektörünün ülke ekonomileri için itici bir güç konumunda bulunduğunu dolayısıyla havacılığın sürdürülebilir kalkınmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

“Pandemi olumsuz etkiledi ama toparlanıyoruz”

Açılış konuşmalarının ardından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de, turizm ile havacılık sektörünün birbiriyle olan ilişkisi konusunda öğrencilere bir sunum gerçekleştirdi. Sili, “2020 yılında 75 milyon hedefini yakalanabileceği değerlendirilirken pandemi nedeniyle bir anda tüm dünya durdu. Sadece turizm değil havacılık sektörü de bundan olumsuz etkilendi ama toparlanıyoruz” dedi.

“Havacılık sektöründe çok güçlüyüz”

TOBB Sivil Havacılık Meclisi Akademik Danışmanı Prof. Dr. Yıldırım Saldıraner de, Türkiye'nin hem sivil havacılık sektöründe hem de askeri havacılıkta çok ilerlediğini kaydetti. Saldıraner, “Artık sadece üretmiyoruz, ürettiklerimizi başka ülkelere pazarlıyoruz. Bu büyük başarı örneğidir. Askeri havacılıkta inanılmaz gelişiyoruz. Zorlamalar Türk Milletine iyi geliyor. Kıbrıs'ta bizi zorladılar, savunma sanayimiz gelişti. Şimdi F-35 ile bizi sınıyorlar, ben inanıyorum ki kendi jet uçağımızı da bir şekilde yapacağız. Dünyaya bugüne kadar havacılıkta verdiğimiz dersi tekrardan veririz” diye konuştu.

Program çiçek takdimlerinin ardından son buldu.