Prof. Dr. Ekrem Kalan: “Kahve Alanya'dan gelecek”

Programın açılışında konuşan Rektör Ekrem Kalan, Biyosistem Mühendisliğinin başta tropikal meyveler olmak üzere kahve üretimi noktasında Alanya'ya önemli katkılar sunacağını belirterek, “İlk kahve fidelerimizi seralarımıza ektik. Güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. İstediğimiz sonuçlara ulaştığımız takdirde yeni mottomuz kahve yemenden değil, Alanya'dan gelecek” dedi.

Alanya tarımına ve üreticisine tropikal meyve üretme noktasında yapılacak bilimsel çalışmalarla ışık tutacak olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği bünyesinde kurulan uygulama seralarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı.

“Biyosistem Mühendisliği bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek”

Bölgenin ihtiyaçlarına ARGE ve mühendislik düzeyinde hizmet vermek için Biyosistem Mühendisliğini kurduklarını ifade eden Rektör Kalan, “Subtropikal iklim özelliklerinin görüldüğü bu bölgede 24 çeşit bitkinin yetiştirilmesi mümkündür. Bu bağlamda 2020 yılı içerisinde bizler Genel Sekreterimiz Dr. Sinan Kartalı'nda destekleri ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültemiz bünyesinde Biyosistem Mühendisliğini kurmayı hedef edindik. Klasik bir Ziraat Fakültesi kurmak yerine ziraat ürünlerine yönelik ARGE çalışmalarının mühendislik düzeyinde yürütülebileceği Biyosistem Mühendislik bölümünü kurduk. Bölümümüz, bölgenin ihtiyaçlarına çok daha fazla cevap verecektir” şeklinde konuştu.

“Üniversite çiftçilere kılavuz olacak”

Bölgede çiftçiler tarafından bazı tropikal meyveler üretilse de bölge halkının akademik bilgi ve tecrübeye ihtiyaç duyduğunun önemini vurgulayan Rektör Kalan, değişen iklim koşullarına gerek nüfusun artışı gerekse de suya duyulan ihtiyacın gittikçe artması bizleri yeni arayışlara itiyor. Hocamızın da ifade ettiği üzere suyu daha az tüketen katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmalar yapmak zorunlu hela gelmiştir. Bu manada, ejder meyvesi başta olmak üzere bu tür tropikal ürünlerden daha az su tüketimiyle daha verimli üretim alamaya çalışacağız. Ve bu ürünleri iç piyasa başta olmak üzere gerekirse dış piyasaya satışı ile ilgili olarak da çalışmalar ancak üniversiteler merkezli olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla açılışını yapacak olduğumuz seralar aslında bu türden akademik çalışmaların yapılacağı bu türden ürünlerin en etkili en verimli şekilde nasıl yetiştirilmesi gerektiğine dair yol haritasını çiftçilerimize sunabileceğimiz çalışmalarında temelini teşkil edecektir” dedi.

“Kahve üretimi çalışmalarına başlandı”

Kahve üretimi konusunda çalışmalara başladıklarını ifade eden Rektör Kalan, kahvenin katma değerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Rektör Kalan, “Bu kadar çok tükettiğimiz kahvenin üretiminde Alanya merkez olamaz mı? Denemden bilemeyiz. Kahvenin 20 yılı aşkın süredir iktisadi koşullarda çalışmalar yapılmış ama biz artık istiyoruz ki burada bir üniversite var. Bir Biyosistem Mühendisliği var. Bu akademik bilginin tecrübeye dönüştürülüp çiftçilerimizin hizmetine sunulacağı bir çıktıya dönüşmesi şart. Bu manada hocalarımıza bunun üzerine çalışmaları için talimat verdik. Sağ olsunlar ilk etapta piyasadan edindikleri kahve tohumları üzerine çalıştılar. İnşallah başarıya ulaşırsa artık yeni mottomuz ‘Kahve yemenden değil, Alanya'dan gelecektir' İnşallah bu tür güzel hizmetlerimize başta bölgemiz olmak üzere ülkemize çok önemli katkılar sağlar. Ayrıca, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak olan bu türden çalışmaların ortaya konulmasında emeği geçen herkese başta akademik personelimiz olmak üzere, idari personelimiz ve finansman desteği sağlayan firmalarımızı, özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tropikal meyveler üzerine yoğunlaşacağız”

Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Rektör Kalan başta olmak üzere seraların ücretsiz kurulmasına destek veren firma temsilcilerine teşekkür etti. Prof. Atılgan, “Şu anda yaklaşık 250 metrekarelik bir sera alanımız var. İleride bu sera alanlarımızı daha da büyüteceğiz. Nisan sonu veya belki Mayıs sonunda 5 sera daha yapacağız ve toplam alanımız 500 metrekareyi bulacak. Biz biyosistem mühendisliği olarak yöre halkına ve üreticisine ışık tutacak çalışmalarla destek vermek istiyoruz. Bu bağlamda özellikle büyük seramızda tropik meyveler ile ilgili çalışmalarımız olacak. Başta avokado, ejder meyvesi gibi tropikal meyveler üzerine yoğunlaşacağız. Aynı zamanda biz tropik meyvelerin yanı sıra küçük seralarımız da iyi tarım uygulamalarına değinmek istiyoruz. İnsan sağlığı üzerinde kimyasal gübre etkilerini azaltacak organik gübre çalışmaları yaparak verim konusunda nasıl sonuçlar alacağız bu konu ile ilgili ileriki zamanlarda verilerimizi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tropikal meyveler serasının açılışı yapıldı.