Prof. Dr. Emel Canbay Antalya'da konuşma yapacak

Dr. Emel Canbay, 35'inci Ulusal Gastroenteroloji Haftası sebebiyle bir konuşma gerçekleştirecek. Prof. Dr. Emel Canbay, aynı zamanda yeni kurulan Uluslararası Plevra-Periton Derneğinin üyeliğine seçildi ve Avrupa'dan başlatılan Psödomiksoma Peritonei denilen nadir görülen ve apandisitten başlayan ya da yumurtalıktan başlayan tümörlerin araştırma grubuna da dahil edildi.

Sıcak kemoterapi uygulamalarının önemli isimleri arasında sayılan Prof. Dr. Emel Canbay, 35'inci Ulusal Gastroenteroloji Haftası sebebiyle sıcak kemoterapi uygulamalarının Türkiye'de de uygulanım alanlarının son geldiği nokta konusunda bilgi vermek üzere kongrenin davetlisi olacağı açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; Prof. Dr. Canbay, 'Proaktif ve Proflaktik sıcak kemoterapi ve metastatik zor hastalara yaklaşım' başlıklı Antalya'da bir konuşma gerçekleştirecek.

'Proaktif ve proflaktik' kelimelerinin anlamı, ‘Aşı olmak' gibi hastalık gelişmeden koruma amaçlı yapılabilecek Sıcak kemoterapi uygulaması anlamına geliyor. Kolon ve rektum kanseri, mide kanseri, yumurtalık kanseri gibi karın zarına yayılan ya da yayılabilme olasılığı olan hastalıklarda, henüz ilk cerrahi anında karın zarına yayılım tespit edilirse ya da yayılma olasılığı yüksek olan tip bir kanser alt grubu ise bu hastalarda, sıcak kemoterapi denilen bu uygulama yapılabilir ve karın zarına yayılım daha başlamadan hastaların çoğunluğunda önlenebilir.

Kolon ve rektum kanseri, mide kanseri ve yumurtalık kanseri ve Psödomiksoma Peritonei gibi karın zarına yayılma olasılığı yüksek olan hastalarda organ ya da organlar ve gerekirse karın zarı alındıktan sonra ameliyat masasında yapılan ısıtılmış kemoterapi de denilen sıcak kemoterapi olarak bilinen yöntemle, karın zarına yayılmayı büyük olasılıkla önleyebiliyor.

Sıcak kemoterapi ne yazık ki ileri evrelerde asit oluşumu ve süre uzatmaya etki ederken hastalığın başlangıcında ameliyata eklendiğinde yaşam sürelerini uzatabildiği gibi tedavi edebilme olasılığını da arttıran bir tedavi seçeneği olduğu vurgulanıyor.