Prof. Dr. Erdoğan: “AIDS önlenebilir bir hastalıktır”

Dr. Haluk Erdoğan, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Erdoğan, “AIDS önlenebilir bir hastalıktır. HIV virüsü korunmasız cinsel temasla, kan yolu ile ve anneden bebeğe bulaşabilmektedir ve cinsiyet, din, ırk, cinsel davranış ayırt etmeksizin herkese bulaşabilir” dedi.

AIDS'in önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haluk Erdoğan, AIDS veya HIV enfeksiyonu konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl 1 Aralık tarihi Dünya AIDS günü olarak kabul edildiğini belirtti. HIV'in yayılması ve AIDS artışına karşın toplum bilincinin yükseltilmesi amaçladıklarının altını çizen Erdoğan, “AIDS önlenebilir bir hastalıktır. HIV virüsü korunmasız cinsel temasla, kan yolu ile ve anneden bebeğe bulaşabilmektedir ve cinsiyet, din, ırk, cinsel davranış ayırt etmeksizin herkese bulaşabilir. Tek eşlilik ve korunmalı cinsel ilişki bu virüsün bulaşını önler. Korunmasız cinsel ilişki ve davranış gösteren vatandaşların HIV açısından test edilmesi, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar için farkındalıkların artırılması önemlidir. HIV enfeksiyonu olan kişiler günde tek doz alınan ilaçlarla normal hayatlarını sürdürebilirler. Erken ve uygun başlanan ilaçlarla tedavi edilen HIV enfeksiyonu AIDS evresine geçişi ve başkalarına bulaşı durdurulabilir. HIV pozitif bireyler evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve partnerleri ile sağlıklı bir cinsel hayat sürdürebilir. Bu doğrultuda doğru bilgi ve bilinçle davranarak önyargılı olmayalım. HIV enfeksiyonundan korunma, tanı ve tedavisi için hekiminizden yardım alabilirsiniz” diye konuştu.