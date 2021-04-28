Prof. Dr. Fatih Başbuğ'un iki eseri müze koleksiyonunda

Dr. Fatih Başbuğ'un “Rüya” ve “Kuşlar” isimli tabloları Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu'na alındı.

Türkiye'nin görsel sanatlar anlamında yüzyılı aşan tarihinin en önemli arşivlerine sahip olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin envanterinde resim, heykel, seramik, özgün baskı, Türk süsleme sanatı ve fotoğraftan oluşan 3 bin 629 adet eser bulunuyor. Bünyesinde barındırdığı eserleriyle milli bir hazine niteliğinde olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonuna Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Başbuğ'un

“Rüya” ve “Kuşlar” isimli iki tablosunu ekledi.

Birçok müze ve koleksiyonda eserleri bulunan Prof. Dr. Fatih Başbuğ, “Rüya” ve “Kuşlar” isimli iki yağlı boya tablosunun Türk resim sanatının en önemli koleksiyonlarını barındıran Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin koleksiyonunda yer almasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

“Prof. Dr. Fatih Başbuğ kimdir?”

1979 yılında Ankara'da doğdu. 1984-1995 İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 1996-2000 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans eğitimini tamamladı. 2000-2003 M.E.B bağlı okullarda ve TED Konya Koleji'nde Resim Öğretmeni olarak görev yaptı. 2003- Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002-2005 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2005-2009 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı'nda Doktora Eğitimi'ni tamamladı. 2010 yılında Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak atandı. Fakültenin kuruluş aşamasında Dekan Yardımcılığı ve Resim Bölümü Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kuruluğu, Senato Üyeliği görevlerini yürüttü. 2012- Plastik Sanatlar (Resim) alanında Doçent unvanı aldı. 2013- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Resim, Grafik, Sahne Sanatları Bölüm Başkanlıkları, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü gibi idari ve akademik görevler yürüttü. 2017- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne 39. Madde ile görevlendirildi. Halen Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2018 yılında Profesör oldu. Çok sayıda eseri, özel ve resmi koleksiyonlarda bulunan sanatçı, iki yüzden fazla karma, grup ve yarışmalı sergilere katılmış, resim alanında on iki ödül kazanmıştır.