Prof. Dr. Kozacı: “Motosiklet kazalarında diğer araçlara göre ölüm riski yüzde 34 daha fazla”

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet ve bisiklet kazalarındaki artışa dikkat çekerek, “Acil Serviste ağır dramların yaşanmaması adına biz hekimler elimizden geleni yapıyoruz, sizler de lütfen kendi can güvenliğinizi sağlayın” dedi.

Alanya'da havaların ısınmasıyla birlikte artan motosiklet kazalarına değinen Prof. Dr. Nalan Kozacı önemli açıklamalarda bulundu. Kozacı, ”Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemlerde bisiklet ve motosiklet kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlaşmanın sebebini motosiklet ve bisikletlerin diğer araçlara göre daha ucuz olması, trafik yoğunluğu ve beraberinde park sıkıntısı olarak gösterebiliriz. Aynı zamanda internet alışverişinin artması ile birlikte kuryelik gibi mesleki gruplarda da motosiklet kullanımının yaygınlaşmasını gösterebiliriz” dedi.

“Ölüm riski yüzde 34 daha fazla”

Turizm bölgesi olan Alanya'da yerli ve yabancı turistlerde de motosiklet kullanımının arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Nalan Kozacı, ”Motosiklet kazaları ile ilgili yapılan çalışmalarda diğer araç kazalarına göre ölüm riski 34 kat daha fazladır. Bu artışın sebebi ise kaza anında koruma kalkanlarının olmaması ve vücudun tamamen dışarıda olmasıdır. Vücut tamamen dışarıda olduğu için kafa, boyun, göğüs, karın yaralanmaları, ciddi kemik kırıkları ve çıkıkları gibi kas iskelet sistemi yaralanmalarını çok sık görmekteyiz. Kazalarda en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi kafa travması, kafa içi travmaları, ciddi anlamda önlediği bilinmesine rağmen kaskın kullanılmamasıdır. Kask ile birlikte kıyafetlerin uygun bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Yapılan çalışmalarda kazaların daha çok geceleri olduğunu bize göstermektedir. Bu yüzden gece seyahatlerinde reflektör özelliği olan kıyafetlerin kullanılması önem arz etmektedir. Diğer bir neden de motosiklet üzerinde yapılan sollama, birden fazla kişinin motosiklete binmesi, akrobatik hareketler, araca tutunarak sürmek gibi uygunsuz davranışlardır“ ifadelerini kullandı.

“Ağır dramların yaşanmasını hep birlikte önleyebiliriz”

Trafik kazalarının önüne geçebilmek adına uyulması gereken kurallara değinen Prof. Dr. Kozacı, ”Motosiklet kullanırken kas kullanımına dikkat edilmesi, trafikte uygunsuz davranışlardan kaçınmak, alkol ve benzeri madde kullanımından uzak durulması gerekir. Bu tür maddelerin kullanıma bağlı şuurda bozulmalar ve reflekste zayıflamalar yaşanmaktadır. Bizler Acil Servis hekimleri olarak sizlerin sağlığı için elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Lütfen siz de kendi can güvenliğinizi sağlayın. Acil serviste ağır vakaların gelmesini ve ağır dramların yaşanmasını hep birlikte önleyebiliriz” diye konuştu.