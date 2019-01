Prof. Dr. Mehmet Maden: “Astronomik paralar vererek dengeyi bozmayız”

Lig'e bu sezon yükselen ve 17 haftada topladığı 29 puanla ilk yarıyı 5. sırada tamamlayan Hatayspor'da Başkan Prof. Dr. Mehmet Maden açıklamalarda bulundu. Astronomik paralarla transfer yapıp takımın dengesini bozmayacaklarını söyleyen Maden, “Önceliğimiz takımdaki huzuru bozmamak” dedi..

Bu sezon yükseldiği 1. Lig'de ilk yarıdaki performansıyla dikkat çeken Hatayspor'da Başkan Prof. Dr. Mehmet Maden, İHA'ya konuştu. Ligin yeni takımı olduklarını söyleyen Maden, “Geçtiğimiz sene 50. yılımızda şampiyon olarak bu lige yükseldik. Tarihimizde ilk kez bu ligdeyiz. Seyircimize verdiğimiz sözler vardı. Sportmen anlayış, iyi futbol seyrettirmek ve Hatay'a iyi takımları getirmek için hareket ettik. İlk sezonumuzda Play-Off'ta yer almayı hedeflemiştik. Yerli ve yabancı transferlerimizi de buna göre yaptık. Mütevazı bütçelerle hareket ediyoruz. Geçtiğimiz sezonki takımımızın 3'te 2'sini muhafaza ettik. Yerli ve yabancı transferlerimizde önemli gençler var. İlk yarıda ligde tutunmayı ve yukarıya çıkmayı hedeflemiştik. Bunu da gerçekleştirdik. İlk yarıda kaybettiğimiz puanlara baktığımızda, kıl payı kaybettiğimiz maçlar ve puanlar var. Bunları da eklediğimizde daha da yukarıda olma durumumuz vardı. Otoriteler, Hatayspor'un doğru yolda olduğunu söylüyor. Bizi teşvik edici, gurur verici şeyler söyleniyor. Biz bu yolda yukarıya oynayarak, iyi futbol oynayarak devam etmek istiyoruz. Yöneticilerimizden, teknik heyetimizden ve futbolcularımızdan ilk yarıda ortaya koydukları işlerden memnunum” diye konuştu.

“Ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın peşindeyiz”

Takımdaki mali disiplini sağlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Hatayspor Başkanı Prof. Dr. Mehmet Maden, "Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın peşindeyiz. Mali disiplini bozmadık ve oyuncularımıza çok büyük vaatlerde bulunmadık. Mevcut vaatlerimizi, söylediğimiz günde ödüyoruz. Hatayspor borçsuz takımlardan birisi. Bu sezonki ödemeleri dışarıda tutuyorum. Eskiye dönük hiçbir borcumuz yok ve bunu koruyarak sürdürmek istiyoruz. Açılmak mümkün ama biz ligin gereği olan, dolduramayacağımız mevkilere transferler yaparak ilerliyoruz. Bunu da bozmak istemiyoruz. Ülkede önemli bir ekonomik kriz var. Geçen yıla oranla sponsor gelirlerinde düşüş var. İkinci yarıda daha iyi futbol oynamak için bu kamp döneminde tartıyoruz kendimizi ve eksiklerimizi tamamlayarak yola devam etmek istiyoruz” dedi.

“Oyuncularımızı küstürecek transfer yapmıyoruz”

Takım içindeki iç barışı bozmamanın çok önemli olduğunu söyleyen Maden, “Takım içindeki dağılımı da iyi yapmak gerekiyor. Bir futbolcuya çok astronomik rakamlar ödeyip, diğerlerini memnun edemezseniz, aile bağı, ortak motivasyon ve konsantrasyon gerçekleşmiyor. Bu anlamda genellikle kendimizde kalan oyuncularımız, altyapıdan gelenler, yerli transferler ve dışarıdan gelenler arasında bir denge gözettik. Flaş transferler yapmadık. Ödeyebileceğimiz paraları vererek, mali disiplini bozmayarak ve oyuncularımızı küstürmeyerek transfer yapmaya çalışıyoruz. Teknik ekibimiz aldığımız her oyuncunun oynamasını ya da oyuna hazır olmasını istiyor. Bizim her mevkide bir alternatifimiz var. Bunu geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Lig içinde sakatlıklar, yorulmalar olabiliyor. Bu anlamda en önemli şey, özellikle parasal konuyla oyuncuların birbirlerine olan bağı etkilememek. Onlara her zaman ‘Parayı değil, futbolu düşünün' diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Süper Lig'e çıkarsak, alacağımız isimleri şimdiden belirledik”

Türkiye'de birçok kulübün eksik planlamalar yaparak hareket ettiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mehmet Maden, “Kendinizi tartmanız ve hedef koymanız gerekiyor. Durum tespitini iyi yapmalısınız. Biz 2 yıldır bunu iyi yapıyoruz. Kendi gücümüze bakıyoruz, eksiklerimizi değerlendirip yerine nokta transferler yaparak hedef koyuyoruz. Bu sene nasip olur Süper Lig'e çıkarsak, aynı anlayışı sürdüreceğiz. Bir projemiz var, altyapı çalışmalarımız var. Süper Lig'e çıkarsak almayı planladığımız futbolcular var ve bunu bugünden düşünüyoruz. Bizimle birlikte Süper Lig'de oynayacak oyuncularımızı da bugünden hazırlıyoruz. Onlarla oynayabilecek oyuncuları da ekiplerimiz izliyor. Futbolun gerçekleri var, bunları da gözetmek gerekiyor. Üst ligin gereği olan iyi ve kaliteli oyuncuları da almak lazım” dedi. Transfer çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Maden, “Şu anda transfer çalışmaları sürüyor. Forvetimiz Mirkan sakatlanmıştı. Mirkan'a yardımcı olacak bir isim alabiliriz. Genç arkadaşlarımız var. Özellikle hücum konusunda çalışmalarımız var” açıklamasını yaptı.