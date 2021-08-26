Prof. Dr. Tuncer Baykara'dan ALKÜ'ye kitap bağışı

Dr. Tuncer Baykara, ALKÜ Kütüphanesine şahsi kütüphanesinden kitap bağışında bulundu.

Türkiye'nin önemli bilim insanlarından Tarihçi Prof. Dr. Tuncer Baykara, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) bir bağışta bulundu. Baykara, ALKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan kütüphaneye İzmir Urla'daki evinde bulunan çok sayıda kitabını bağışladı. Baykara'nın kariyeri boyunca çalışmalarına katkı sağlayan kitapların tasnifi yapılarak, ALKÜ Kütüphanesinde Baykara'ya ait alanda öğrenci ve personelin kullanımına sunulacak. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Ülkemizin yetiştirdiği değerli tarihçilerimizden Prof. Dr. Tuncer Baykara, İzmir Urla'daki evinde bulunan çok sayıda kitabını kütüphanemiz koleksiyonuna kazandırılmak üzere Üniversitemize bağışlamıştır. Kitapların sağlıklı bir şekilde getirilmesi amacıyla görevlendirilen Üniversitemiz personelinden oluşan bir ekip, geçtiğimiz hafta içerisinde hocamızın bağışladığı kitapların kütüphanemize ulaştırılmasını sağlamıştır” dedi.

“Rektör Kalan, eserleri inceledi”

Kitapların ALKÜ Kütüphanesine ulaştırılmasının ardından kitapları inceleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Üniversitemiz Kütüphanesinin geliştirilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok kıymetli hocamızın Ülkemiz ve dünya tarihine ışık tutan eserleri ile çalışmalarına kaynak oluşturan çeşitli kitapların Üniversitemizin Kütüphanesi'nde kazandırılması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu kıymetli eserlerden yararlanmak isteyen araştırmacılar için eserlerin korunması adına gerekli titizliği göstereceğiz. Sayın hocamıza bu anlamalı bağışından dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.