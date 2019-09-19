Prof.Dr. Ekrem Kalan ALKÜ Rektörlük bayrağını devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'ndan devraldı.

ALKÜ Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve görevi devreden Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ile Prof. Dr. Leyla Harputlu, senato üyeleri, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı. Çok sayıda başvurunun arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nın yerine atanan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kalan, bugün düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Çok sayıda basın mensubunun da katıldığı törende veda konuşması gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, göreve başladığı ilk günden bu yana ALKÜ adına takım arkadaşlarıyla birlikte başarılı çalışmalara imza atmak gayreti içinde bulunduklarını belirterek, “Üniversitemiz 4 sene önce kurulan ve bugünlere gelen bir üniversite. Biz de bu süreçte elimizden geleni yaptık. Buradaki senatodaki arkadaşlarımızla bugüne kadar hep birlikte çalıştık. Başarılı, tanınan ve ismi duyulan bir üniversite haline geldik. Görevimizi layıkıyla tamamladığımızı düşünüyorum. İdari görevler bayrak yarışıdır. Biz kendi etabımızı koştuk. Şimdi hocamıza devrediyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” diyerek temennilerini iletti.

“Devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyacağız"

Ardından ALKÜ Rektörü olarak duygu ve düşüncelerini törende bulunanlar ile paylaşan Prof. Dr. Ekrem Kalan makamların baki bu makamlarda görev alan insanların geçici olduğunu dile getirerek, “Biz bugün itibariyle bayrağı teslim aldık. Bizler de devraldığımız bu bayrağı bir ileri merhaleye taşıyabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Hocamız gerçekten güzel bir temel atmış. İlk günden söylemek isterim ki en büyük temennim bu temele bir tuğla da biz koyup gelecek dönemlere başarıyla teslim edebilmektir” dedi.

ALKÜ'nün Akdeniz Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuş bir üniversite olmasına karşın iki üniversitenin de işbirliklerinin devam etmesi konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Kalan, “Hali hazırda tıp fakültesinin bir irtibatı söz konusu. Öğrencilerimizin bir kısmı hala Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimine devam etmekte. Dolayısılıyla belli bir aşamaya gelene kadar Akdeniz Üniversitesi'nin desteğini almamız gerekiyor. Ayrıca bölgesel anlamda iki üniversitenin bölgenin diğer dinamikleriyle işbirliğini arttırmamız lazım” diye konuştu. ALKÜ'nün uluslararası bir üniversite olması konusunda da çalışmaların yürütüleceğini aktaran Prof. Dr. Kalan, “Alanya'nın hakikaten kendine özgü dinamikleri var. Bu dinamikleri doğru bir şekilde koordine edebilirsek Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Türkiye'de hak ettiği yeri ivedilikle kazanması noktasında bir başarı elde etmemiz mümkündür. Tabiki bunu da hep birlikte yapacağız” diye belirtti.

Konuşmasının sonunda bugüne kadar ki emeklerinden ve yönetiminden dolayı başta Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na, Rektör Yardımcılarına ve Senato Üyelerine teşekkürlerini ileten Kalan, “Bundan sonraki süreçte de siz değerli mesai arkadaşlarımızla üniversitemizi daha ileri noktalara taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.