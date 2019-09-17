Prof.Dr. İşkan'dan kazılarıa destek çağrısı

Batı demokrasisine ilham veren Likya Birliği'nin başkenti Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kentinin kazılarına başkanlık eden Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Salı Grubu toplantısına katıldı. 1988 yılından bu yana devam eden Patara kazıları hakkında Salı Grubu üyelerine bilgi veren Prof. Dr. Havva İşkan Işık, arkeolojik kazılara destek olmaları için yerel yönetimlere ve turizmcilere çağrıda bulundu.

Salı Sanayici, İşadamları ve Kanaat önderleri Grubu'nun bu haftaki toplantısına hayatını Patara kazılarına adayan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık konuşmacı olarak katıldı. Davet Sahipliğini Salı Grubu üyelerinden Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı (ATAV) Yeliz Gül Ege'nin yaptığı yaptığı toplantıda Prof. Dr. Işık, 1988 yılından bu yana devam eden Patara kazıları hakkında bilgi verdi. Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç yönetiminde Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirilen toplantı büyük ilgi gördü. Salı Grubu üyelerinin yanı sıra Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül, Röleve ve Anıtlar Müdürü Handan Kısır ile aralarında çok sayıda akademisyen ve meslek örgütlerinden yetkilinin olduğu yaklaşık 50 kişinin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 1988 yılında Patara kazılarına çok zor şartlarda başlattıklarını söyledi.

Binlerce kamyon kumun altından fışkıran tarih

Kazı ekibinin ilk yıllarda çadırlarda barındığını anlatan Işık iş makineleri olmadığı için antik kentteki taşları antik dönemdeki usullerle taşıdıklarını söyledi. Bunun yanında sit alanında bina inşa etmek isteyen rant çevreleriyle de mücadele ettiklerini anlatan Işık, bu nedenle antik kentte kasıtlı olarak yangınlar çıkartıldığını da söyledi. Yöre halkının kazılara destek vermesi üzerine 2000'li yıllardan itibaren rant çevrelerinin direncinin kırıldığını anlatan Işık, Patara'daki antik şehrin büyük bir bölümünün kum yığınlarının altında olduğunu söyledi. Toprak altındaki tarihi ortaya çıkarıp ayağa kaldırmak için bugüne kadar binlerce kamyon kumun taşındığını anlatan Prof. Dr. Işık, Patara'da bulunan Likya şehirlerine olan uzaklıkları gösteren Yol anıtının, Meclis binasının, deniz fenerinin önemine değindi.

Anadolu'nun mirasını Yunanlılar sahipleniyor

Noel baba olarak da bilinen Aziz Nicholaos'un da Patara doğumlu olduğunu anlatan Prof. Dr. Işık, Milattan önce 4 binli yıllara kadar uzanan Patara'da 31 yıldır kazı yaptıklarını söyledi. Patara'daki kazılar sayesinde Likya uygarlığının Yunan kültürüne ait olmadığını tespit ettiklerini de anlatan Işık, “Yunanlılar kendilerini sanatın ve bilimin atası olarak görüyor. Oysaki Bilim ve sanat Anadolu'da türemiştir. Örneğin Tales'in babasının adı Luvi'cedir. Babası Luvi olan birinin kendisi Yunan olabilir mi? Giden sadece lokumumuz, simitimiz, baklavamız, karnıyarığımız, kahvemiz değil. Asıl burası gidiyor. Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalaossos antik kenti de ta Luvice'den gelen bir isimdir”dedi.

Destek çağrısı

Prof. Dr. Işık, kazılara Antalya'daki turizmcilerin ve belediyelerin ilgisiz olduğunu da iddia etti. Buna karşılık Türkiye'nin birçok ilinde arkeolojik kazılara belediyelerin büyük katkısının olduğuna dikkat çeken Işık, “Antalya'ya yılda 16 milyon turist geliyor. Fakat arkeolojik kazılara belediyelerden ve turizm sektöründen destek bulamıyoruz. Antalya'nın belediyeleri. Turizmcileri Antalya'nın arkeolojisine sahip çıkmalı” dedi. Salı Grubu başkanı Muharrem Koç da bu durumun Antalya'nın bir ayıbı olduğunu söyledi. Koç, arkeolojik kazılara destek için bir kampanya başlatılması çağrısında bulundu.