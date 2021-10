Prof.Dr. Özdoğan," Her kadın ayda bir kez 5 dakika ayna karşısında memesini muayene etsin"

Dr. Mustafa Özdoğan, Türkiye'de neredeyse her yıl 25 bine yakın kadınının yeni meme kanseri tanısı aldığının altını çizerek, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Özdoğan, hastanede takılan pembe maske ile meme kanserine dikkat çekerek, 20 yaşından sonra her kadının ayda bir kez beş dakika ayna karşısında memelerini muayene etmesini tavsiye etti.

Memorial Antalya Hastanesi,' 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserinde erkan tanıya dikkat çekmek için alanında uzman doktor ve hastaların katılımıyla hastane toplantı salonunda bir toplantı düzenledi.

Dr. Mustafa Özdoğan öncülüğündeki toplantıya, Genel Cerrrahi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Alihan Gürkan, Tüp Bebek Merkezinden Doç.Dr. Murat Özekinci,Tıbbı Onkoloji Bölümünden Prof.Dr. Ayşegül Kargı, Prof.Dr. Mükremin Uysal, Radyasyon Onkolojisi Bölümünden Prof.Dr. Vildan Kaya katıldı.

Programda konuşan Özdoğan, gün geçtikçe ilerleyen teknolojiyle birlikte meme kanserinin tanı ve tedavisi konusunda önemli gelişmelerin olduğunu kaydetti. Özdoğan, meme kanserinde erkan tanımının önemine bir kez daha işaret ederek, meme kanserinin bugün tedavi başarısı en yüksek kanser türü olduğunu belirtti.

"Yılda Türkiye'de 25 bin yakın kadın meme kanseri tanısı alıyor"

Bu gelişmelere rağmen toplumda bir farkındalık ve yeterli bilgi olmadığına değinen Mustafa Özdoğan, “ Dünya geneline bakıldığında 2.3 milyon her yıl yeni meme kanseri tanısı konuluyor. 685 bin kadınımız meme kanserinden yaşamını yitiriyor. Tüm kanserler içinde dünyada bugün en sık görülen meme kanseridir. Akciğer, kalın bağırsak kanserinin hepsinin önüne geçmiştir. Ülkemizde ise neredeyse her yıl 25 bine yakın yeni kadınımız meme kanseri tanısı almaktadır. Toplamda 2020 verilerine göre bakıldığında 233 bin kanser tanısı almıştır ülkemizdeki insanlarımız. Her 8 kadından birisi yaşam boyunca meme kanseri tanısı ile karşı karşıyadır. O zaman sağlıklı olan her bayan neredeyse yüzde 13, yaşam boyu riskten bahsediyoruz. Farkında olabileceğimiz organımız hakkında ve ne yapabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir” diye konuştu.

"Sağlıklı yaşam önerisi"

Bakıldığında tüm kanserlerin yüzde 50'sinin basit kurallara uyularak önlenebileceğinin altını çizen Mustafa Özdoğan, “ Meme kanseri de dahil. Sağlıklı yaşam kurallarına uyulmasını istiyoruz. Sigara içme, sedanter yaşamı bırak, Akdeniz diyeti beslen, alkol kullanma, HPV aşını olmayı unutma. Hiç zor şeyler değil. Bugün sadece sigarayı yaşamınızdan çıkararak tüm kanserlerin neredeyse üçte birine yakınını yok edebilirsiniz”dedi.

"Aynada 5 dakika memenize bakın"

Türkiye'de her 5 meme kanserlisinden birinin 40 yaş altında olduğunu dile getiren Özdoğan, “ Bu genel olarak ülkeler bazında en genç meme kanseri tanısı alan ülkelerinden birisiyiz. 50 yaş altı meme kanseri oranı ülkemizde yüzde 50'ye dayanmıştır. Bunlar büyük rakamlardır ve gençlerimizi ilgilendirmektedir. Me kanserinde erken tanı yaşam kurtarır diyoruz. Erken tanı koyduğumuzda yüzde 90'ın üzerinden 5 yılın üzerinde iyileşmeye doğru giden bir süreçtir. Meme kanseri taramaları 40 yaşından sonra mamografi iki yılda bir an az yapılmalıdır. 20 yaşından sonra bir birey, ayda bir kez memesini izlemeli. Meme başına cildine, kabarıklık olup olmadığına bakmalıdır. Kendi kendine meme muayenesi önemlidir. Mutlaka ayda bir kez beş dakika ayna karşısında memelerini muayene etmelidirler” dedi.

Özdoğan, meme kanseri tedavisinde görüntülemede, cerrahi teknikler,radyoterapi alanında önemli gelişmelerin olduğunu belirtti. Mustafa Özdoğan, tüm hastanede pembe maske takılmasını sağlayarak,“ Kovid-19 pandemisi meme kanseri kontrollerini lütfen geciktirmesin” mesajını verdi.

"Bu bir ekip işi"

Prof.Dr Alihan Gürkan ise meme kanserinin onkolojinin daha fazla yardım ettiği hastalık türü olduğunu ifade ederek, “Çok şanslıyız çok güçlü bir onkoloji ekibimiz var. Birlikte bir hastaya en az cerrahi travmayı veririz düşünüyoruz. Biz artık memeyi, sosyal organı kadınlarda bırakıyoruz. Buradaki ekip son derece çok önemli. Meme kanseri multidisipliner bir ekibin çözebileceği iş, artık korkulacak bir hastalık değil”diye konuştu.

Toplantı, meme kanseri tanısı almış, yada tedavisi devam eden hastalarının birikimlerini anlatmasıyla ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.