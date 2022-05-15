Profesör ve öğrencileri daldı, denizden takım halinde iç çamaşırı bile çıktı

Antalya'da sualtı araştırmalarıyla tanınmış profesör Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte dünyaca ünlü sahilde denize dalarak çöp topladı. Denizden çıkan pet şişe, kitap, demir, cam kırıklarının yanı sıra iç çamaşırı takımı ve Hıdırellez'de vatandaşların attığı ilginç dilek mesajları yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin toplumsal duyarlılığı arttırmak için ‘Temiz deniz, temiz nefes' projesi çerçevesinde denize çöp toplamak için daldı. Öğrencileriyle birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin 400 metre açığına giderek 22 metre derinliğe dalan Prof. Dr. Gökoğlu, yaklaşık 1 saatlik dalışta dipten kilolarca çöp çıkardı. Çuvallara doldurulan çöpler arasında, kırık cam şişeleri, alkol kutuları, çapa, pet şişeler, iç çamaşırı, çorap, kitap ve bunların dışında Hıdırellez'de denize sabah erken saatlerde atılan dilek mesajları yer aldı.

“Arabamı yenilemek nasip olsun”

Vatandaşların dileklerini kağıtlara yazıp attığı dilek mesajlarında, “Arabamı yenilemek nasip olsun, ‘Cemre'nin uyku sorunu düzelsin', İşyerim ve huzurum daim olsun” yer alırken, bazılarında da markası yazılı otomobil resmi, dolar ve kalp işareti olduğu görüldü.

“Takım halinde çamaşır bile var”

Çıkan çöplere tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Takım halinde çamaşır bile var. Çok sayıda değişik malzeme çıktı. Yani bunların denizde ne işi var. Karayı kirletirsek onlar akarsulara, akarsular da denize bütün çöpleri taşıyor. Denizler çöplük değil, sonuçta orada da bir yaşam var. Her şeyden önce geleceğimizi kirletiyoruz” dedi.

“Bu kirlilik bizlerin temizlemesiyle bitmez”

Yaptıkları dalışın toplumsal duyarlılık projesinin bir parçası olduğunu belirten öğrencilerden Mehmet Alagöz 22, “Halkımıza denizin güzelliğinden yararlanan insanlara denizin güzel görünen kısmının yanında altındaki insanların sebep olduğu pisliği gün yüzüne çıkartarak farkındalık oluşturmak. Elimizden geldiğince her dalışımızda çöpleri çıkartmaya çalışıyoruz fakat bu kirlilik maalesef bizlerin temizlemesiyle bitecek bir kirlilik değil. Bunu önlemenin tek yolu var. O da insanoğlunun doğaya karşı bilinçli bir şekilde hareket edip, çöplerini doğaya değil çöpe atması” diye konuştu.