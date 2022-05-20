Profesörün köpekbalığı sürüsüyle yakın teması sualtı kamerasında

Dr. Mehmet Gökoğlu, Türkiye kıyılarında tehlikeli türde köpekbalığı bulunmadığını söyledi. Tatile gelen vatandaşların denize girdiklerinde böyle bir korkuya kapılmamaları gerektiğini belirten Gökoğlu, “Ben çoğu zaman köpekbalıklarıyla suyun altında oynadım. Bana hiç saldırmadılar. Beni yemedilerse hiç kimseyi köpekbalığı yemez” dedi. Öte yandan profesörün Antalya açıklarındaki dalışları esnasında denk geldiği "Kum" türü köpekbalığı sürüsüyle yakın teması da su altı kamerasına yansıdı.

Korku filmlerine konu olan ve dünyanın farklı noktalarında saldırılarıyla gündeme gelen köpekbalıklarına ilişkin, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu açıklamalarda bulundu. Köpekbalığı popülasyonunun sosyal medyada çoğalmış gibi gösterildiğini ve buna son derece üzüldüğünü belirten Gökoğlu, türlerin son zamanlarda iyice azaldığını, nesillerinin de tehlikede olduğunun altını çizdi.

"Çoğu kırmızı listede”

Köpekbalıklarının çok yavru bırakan bir tür olmadığına dikkat çeken Gökoğlu, “Çok az yavru bırakırlar ve sayıları azdır. Yavrulama periyotları uzundur ve en küçük yavrusu dahi her türlü av aracında yakalanır. Doğada, özellikle Akdeniz çanağında nesilleri hızla azalan türler arasında. Çoğu kırmızı listede ve nesilleri kritik seviye geldi, hatta nesilleri yok olan türler de var” dedi.

“Beni yemedilerse kimseyi yemezler”

Prof. Dr. Gökoğlu, köpekbalıklarının tehlikeli canlılar olmadığını ve Türkiye kıyılarında tehlikeli türde köpekbalıklarının bulunmadığını da belirterek, "Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsin. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum; Akdeniz çanağında hızla azalan türler. Eskiden köpekbalıkları kıyımızda çok vardı. Köpekbalığı saldırısına dair hiçbir vaka duydunuz mu? Yoktur. Benim yaşamımın dörtte biri suyun altında geçti. Ben çoğu zaman köpekbalıklarıyla suyun altında oynadım. Bana hiç saldırmadılar. Beni yemedilerse hiç kimseyi köpekbalığı yemez" ifadelerini kullandı.

Köpekbalıklarıyla yakın temas sualtı kamerasında

Öte yandan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun geçtiğimiz sene Antalya açıklarında gerçekleştirdiği dalışlarda 2-3 metre uzunluğundaki köpek balıkları ile yakın teması sualtı kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5'e yakın kum köpekbalığı türüyle 2 metre yakınlığa kadar gelen Prof. Dr. Gökoğlu'nun balıklara el sallaması görüntülere yansıdı.