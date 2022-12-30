Propolis, burun spreyine girdi

Gıda takviyesi ve arı ürünleri sektöründe propolis üretimi yapan BEE&YOU, Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı onaylı propolisli burun spreyini üretti.

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanıldığını belirterek "Arılar, petek gözlerini önce propolis ile kaplar, sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır. Ancak propolis kovandan çıktığı ham hali ile balmumu ile karışıktır ve insan vücudu sindiremez. Doğru tüketimi özüt (ekstrakt) yani damla halindedir. Propolisin özütlenmesi yani ham halden damla haline getirilmesi işlemi çok önemlidir. Zira bu işlem doğru yapılmaz ise propolisin faydasından bahsetmek mümkün değildir" dedi.

"Anadolu propolisi dünyada fenolik zenginliği ve çeşitliliği açısından en değerli propolistir"

Propolisin bağışıklık sistemini geliştirdiğinin ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğunun birçok bilimsel çalışmada gösterildiğini kaydeden Samancı, "Anadolu coğrafyası ise bulunduğu konum itibarıyla endemik bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengindir. Bu bölgeden elde edilen arı ürünleri de yüksek kalite ve besin içeriğine sahiptir. Anadolu propolisi dünyada fenolik zenginliği ve çeşitliliği açısından en değerli propolistir" diye konuştu.

Propolisli burun spreyi, hücreler üzerinde olumsuz etki bırakmıyor

Anadolu propolisi içeren burun spreyinin burun mukozasındaki hücrelere herhangi bir zararlı etki göstermediğinin bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıktığını belirten Dr. Tanuğur, "2022 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen bilimsel çalışmada, Anadolu propolisinin burun epitel hücrelerine uygulanmasının etkilerini değerlendirmek, bunun hücreler üzerinde herhangi bir toksik etkiye neden olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla burun epitel hücreleri kültürlenmiş ve hücrelere Anadolu propolisi içeren burun spreyi uygulanmıştır. Hücre kültüründeki epiteliyositler yüksek dozda Anadolu propolisine maruz kalmasına rağmen sitotoksik etkiye dair bir kanıt bulunamamıştır. Uygulanan tüm dozlar, hücrelerin canlılığını önemli ölçüde değiştirmemiş ve güvenli olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, burun hücrelerinden oluşan deney grubunda Anadolu propolisinin hücreler üzerinde sitotoksik etki oluşturmadığı ve hücreleri değiştirmediği bulunmuştur" şeklinde konuştu.