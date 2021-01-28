Prostat tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

Dr. Kenan Korkmaz, yaşam standartlarını ve uyku düzenini bozan, kronik yorgunluk, halsizlik yapabilen, cinsel yaşamı olumsuz etkileyen prostat hastalıklarının, tedavi edilmemesi durumunda böbrek yetmezliğine neden olabileceğini söyledi

Günümüzde erkeklerde çok sık rastlanan prostat hastalıkları hakkında açıklamalarda bulunan Side Anadolu Hastanesi Üroloji uzmanı Op. Dr. Kenan Korkmaz, “Prostat sadece erkeklerde bulunan, spermleri koruyan ve besleyen sıvıları salgılayan bir organdır. Mesanenin hemen altında yer alır ve mesane sonrası idrar yolunu çepeçevre sarar. Normalde 20 gr civarındadır. Erkeklerde çok sık karşılaşılan prostat hastalıkları tedavi edilmediği takdirde yaşamı olumsuz etkilemektedir. En ciddi sorunlar böbrek yetmezliği, idrar tutamama ve idrar yapamama ve sondalı kalmaktır” dedi.

“İşeme sorunları erkeklerde genellikle prostat ile ilgilidir”

Erkeklerde idrar sorununun genellikle prostatla ilgili olduğunu belirten Dr. Korkmaz, “İşeme sorunları erkeklerde genellikle prostat ile ilgilidir. İdrara başlarken bekleme, idrarı ince ve zor yapma, sık idrara gitme, gece 1 defadan fazla idrara kalkma, idrardan sonra damlama, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama, geride idrar kalması hissi gibi yakınmalara neden olur. İleri dönemlerde yoğun idrar kanamaları, sık idrar yolu enfeksiyonu ve hiç idrar yapamama gibi sorunlar ve böbrek yetmezliği görülebilir” diye konuştu.

“Yaşam standartlarını bozuyor”

Prostat hastalıklarının yaşam standartlarını ve uyku düzenini bozduğunu belirten Dr. Kenan Korkmaz, kronik yorgunluk, halsizlik yapabilir, cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Tedavi edilmediği takdirde karşılaşılacak en ciddi sorunlar böbrek yetmezliği, idrar tutamama ve idrar yapamama ve sondalı kalmaktır. Prostat hastalarına; sağlıklı beslenme, şikayeti olunca doktora gitme, 50 yaşından sonra yıllık düzenli ürolojik periyodik muayene tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.

“60 yaşlarındaki erkeklerin yüzde 60'ında prostat yakınmaları görülür”

Prostat büyüme ve kanser 50 yaşlarında başlar diyen Op. Dr. Kenan Korkmaz, “60 yaşlarındaki erkeklerin yüzde 60'ında prostat yakınmaları görülür. İltihabi durumlar ise genellikle cinsel aktif yaşlarda (20-40) daha sık olur. Büyüme, kanserleşme ve enfeksiyon hastalıkları vardır. Prostatın en sık görülen hastalığı iyi huylu prostat büyümesi, sonra prostat kanseri ve kronik prostatitdır. (prostat iltihabı) ” ifadelerini kullandı.

“İlaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyat yapmak gerekebilir”

İlaç kullanmak istemeyen hastaların ameliyat olmasını gerektiğini, ilaç tedavisi olanların da ilaçları ömür boyu kullanabileceğini söyleyen Üroloji Doktoru Op. Dr. Kenan Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Prostat hastalıklarında, öncelikle ilaç tedavisi ile başlanır ve hastaların yüzde 70 den fazlası tıbbi tedaviden yarar görür. İlaçla düzelmeyen veya çeşitli nedenlerle ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyat yapmak gerekebilir. Ameliyatlar hastanı ve prostatın özelliklerine ve kanser durumuna bağlı olarak teknik farklılıklar gösterir. Maalesef ilaç tedavisi olanların ilaçlarını uzun süre hatta çoğu kez ömür boyu kullanması gereklidir. Ameliyattan sonra da yapılan ameliyata bağlı olarak 5 yılda yüzde 2-20 arası nüksetme ihtimali vardır.”