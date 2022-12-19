Antalya'da Türkiye Özel Engelli Bakım Merkezleri Derneği tarafından organize edilen 'Psikososyal Ön Koruma ve Kriz Yönetimi Eğitimi' yoğun katımla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Faruk Bilgin, konuşmada, sektörün gelişmesi bu tür etkinliklerin şart olduğunu ifade ederek, ”Kuruluşlarımızda zaman zaman kriz durumları yaşanmakta olup, bu eğitimlerle krizleri en aza indirip doğru bir yönetim modeli oluşturmamız için eğitim büyük önem arz etmektedir. Bugün burada düzenlediğimiz eğitim psikososyal ve koruma kriz yönetimi ile kurumlarımızda yaşanan olumsuzluklara karşı sistematik ve şeffaf bir yönetim anlayışı oluşmasını sağlamayı planlamaktayız” dedi.

Türkiye Özel Engelli Bakım Derneği Başkanı Evren Aslan ise yaptıkları hizmetin içinde kriz durumları ile karşılaştıklarını belirterek, "Karşımıza çıkan krizleri önlemenin en pratik yolu düzenlenen eğitimlerdir. İşte burada yaptığımız eğitimde etkin kriz yönetimlerini sağlamaktır. Bu vesile 2023 yılını eğitim seferberliği yılı ilan ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde gelişim göstererek toplumun bizden beklediği bakım hizmetlerini daha profesyonelce sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitimin hazırlanmasında emeği geçen değerli akademisyen ve katılımcılara şükranlarımı sunarım” dedi.

Eğitime, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Faruk Bilgin, Türkiye Özel Engelli Bakım Derneği Başkanı Evren Aslan, Özel Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Arıcı ve dernek üyeleri katıldılar.