PTT'den Patara Yılı'na özel posta pulları

Ş. tarafından, 2020 yılının ‘Patara Yılı' ilan edilmesiyle 6 değerli ‘Patara Yılı Sürekli Posta Pulları' çıkartılarak, 12 Mayıs'ta tedavüle sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını ‘Patara Yılı' olarak ilan etmesinden dolayı, Ş. Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında 20 kuruş, 60 kuruş, 1 TL, 3 TL, 5 TL ve 9 TL olmak üzere, toplam 6 çeşit ‘Patara Yılı Sürekli Posta Pulları' çıkarılarak tedavüle sunuldu. İlk gün damgası da Antalya Güllük PTT Merkez Müdürlüğü'nde kullanıldı.

Tedavüle çıkartılan sürekli posta pulları içerikli ilk gün zarfları tükeninceye kadar Antalya Güllük, Kaş ve Kalkan Merkez Müdürlüklerinde 21 TL karşılığında satışa sunuldu.

Pullar ve tüm filatelik ürünler www.filateli.gov.tr adresinden online olarak satılacak.