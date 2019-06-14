Puanlar öğrencilere sinema bileti oldu

Antalya'da Atatürk Ortaokulu anasınıfı öğrencileri, aileleriyle birlikte evlerinde ortaya çıkan nitelikli ambalaj atıklarını, bitkisel atık yağları ve kullanılamaz durumda olan elektronik atıkları çöpe atmayıp Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la puana dönüştürdüler. Ve küçük öğrenciler topladıkları o puanları kullanarak sinemaya gitti.

Antalya'nın nüfusu 500 bine yaklaşan ilçesi Muratpaşa'da, Ümit Uysal başkanlığındaki belediye Türkiye'nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart projesini başarıyla sürdürüyor. Nisan ayında 3'üncü yılının geride bırakan çalışmayla evlerde yani kaynağında ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıklar 'Çevreci Komşu Kart'ta lira karşılığı puana dönüşüyor. Hem çevreyi hem ekonomiyi hem de aile bütçesini düşünen proje kapmasında kazanılan puanlar anlaşmalı marketlerde, sinema salonlarında kullanabildiği gibi öğrencilere burs olarak da aktarılabiliyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet, Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kongre Özel ödülleriyle birlikte Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda ‘sıra dışı başarı hikayesi' seçilen projeye 2018'de elektronik atıklar, Mart 2019'da ise bitkisel atık yağlar dahil edildi.

Muratpaşa Belediyesi, projenin aktif katılımcı hane sayısını yükseltmek için farklı projeler geliştirirken bu çabaya bir destek de Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'ndan geldi. Okulun anasınıfı öğrencileri, eğitim yılı boyunca, aileleriyle birlikte nitelikli evsel atıkları, bitkisel atık yağları ve artık kullanılmayacak durumda olan elektrikli – elektronik atıkları atmayıp biriktirdi.

Öğrenciler, her hafta biriktirdikleri atıkları görevlilere teslim ederek Çevre Komşu Kart'ta puana dönüştürdü ve sonunda yıl boyu kazandıkları puanlarla Laura Site Sinemalarından bilet aldı. Öğretmenleriyle birlikte sinemaya gelen öğrenciler Çevreci Komşu Kartlarla biletlerini aldıktan sonra salonda koltuklarına kurulup son dönemin popüler filmi Evcil Hayvanlarını Yaşamı'nı izledi.

Anaokulu öğretmeni Safiye Kargılı, 2018-2019 eğitim - öğretim döneminde anasınıfları olarak düzenledikleri projeyle, Çevreci Komşu Kart çalışmasının da hedefleri arasında yer alan çevre bilinci ve kültürünü geliştirilmeye öğrenciler ve velileriyle destek verdiklerini belirtti. Muratpaşa Belediyesi'nin bu süreçte sınıf içi eğitim programları da düzenlendiğini kaydeden Kargılı, “Bu uzun soluklu projenin sonunda geri dönüşümünü sağladığımız atıklarla topladığımız puanlarla da sinema biteli aldık” dedi.