Puro müdavimi hırsız markete abone oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde ayrı tarihlerde üst üste bir markete gelip sigara alıp puro çalan hırsız, güvenlik kameralarına takıldı. Market çalışanı, “Her geçen gün birer puro eksiliyordu. Kamera kayıtlarını izleyince ne olduğunu anladık” dedi.

Hırsız hafta bir kez geldiği marketten önce sigara alıp, sonra da dükkân çalışanına fark ettirmeden puro çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde yaşandı. Market çalışanı Kadir Atmaca, gün geçtikçe puroların birer birer eksilmesiyle durumu fark edince, ilk olarak arkadaşlarının satmış olabileceğini düşündü. Arkadaşlarının satmadığını öğrenen market çalışanı, kamera kayıtlarında puroların gelen müşteri tarafından çalındığını fark etti.

Hırsızın tekrar markete gelmesini beklediğini fark eden Atmaca, "1 Hafta beklememize rağmen henüz gelmiş değil. Bunu bu şekilde üç kez yaptı, haftada bir kez gelip bir puro çalıp gidiyor" dedi.

Her gelişinde sigara aldıktan sonra puro çaldığını fark ettiklerini belirten Atmaca, "Gelen müşteriye sigara verirken, müşteri de telefonla konuşuyormuş gibi puro çalıyor. Her geçen gün birer puro eksiliyordu. Bunu da şahıs en son geldikten 1 gün sonrası fark ettim. Kamera kaydını açıp gördüğümde haftada birer kez gelip, bir sigara alıyor, bir puro çalıp gidiyor. İlk olarak başka arkadaşım sattı diye düşündüm. Onlara sorduğumda satmadıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine şüphelenip kamera kaydını açıp izlediğimde gördüm. Ondan sonra bir daha gelmedi. Bekledik bir daha gelmedi. Küçük bir şey ama marketçilerin daha bilinçli olması gerek" ifadesini kullandı.