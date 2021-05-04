Raftingciler atık toplayıp çevre temizliği yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde raftingciler dört gözle kısıtlamanın sona ermesini ve turizm sezonunun açılmasını beklerken çevre temizliği yaptı.

17 günlük kısıtlamadan dolayı sessizliğe bürünen Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi'nde rafting işiyle uğraşan işletmeler kısıtlama günlerinde temiz bir doğada adrenalin tutkunlarını ağırlamak için temizlik yaptı. Irmak kenarı çevresinde atık toplandı.

Özellikle yaz aylarında rafting tutkunları, profesyonel ekipler eşliğinde bindikleri botlarla suyun coşkusuyla macera ve adrenalin yaşıyor.