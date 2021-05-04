İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Raftingciler atık toplayıp çevre temizliği yaptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde raftingciler dört gözle kısıtlamanın sona ermesini ve turizm sezonunun açılmasını beklerken çevre temizliği yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde raftingciler dört gözle kısıtlamanın sona ermesini ve turizm sezonunun açılmasını beklerken çevre temizliği yaptı.


17 günlük kısıtlamadan dolayı sessizliğe bürünen Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi'nde rafting işiyle uğraşan işletmeler kısıtlama günlerinde temiz bir doğada adrenalin tutkunlarını ağırlamak için temizlik yaptı. Irmak kenarı çevresinde atık toplandı.


Özellikle yaz aylarında rafting tutkunları, profesyonel ekipler eşliğinde bindikleri botlarla suyun coşkusuyla macera ve adrenalin yaşıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.