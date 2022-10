Rahvan atları birincilik için yarıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 11.'si gerçekleştirilen ve Side'nin unutulmaz atçılarından Nebi Barut anısına düzenlenen Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları 9 kategoride 85 atın katılımıyla yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü tarafından organize edilen Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları'na, Türkiye'nin birçok ilinden yarışsever ilgi gösterdi. Side Büyük Plaj mevkinde gerçekleştirilen yarışların baş kategorisinde Kütahya bölgesinden Halil İbrahim Yılmaz'ın atı birinci, Manisa'dan İbrahim Koşar'ın atı ikinci ve Çorum'dan Ömer Faruk İlhan'ın atı üçüncü oldu.

Başaltında Konya'dan Mehmet Kavun, büyük ortada Denizli'den Halil İbrahim Sarpkaya, küçük ortada İzmir'den Mehmet Zeybek, deste boyda Ankara'dan Ahat Teke, dörtlü tayda Afyon'dan Hüseyin Beşiktaş, üçlü tayda İzmir'den Murat Ergiden, ithal B'de Afyon'dan Mahmut Genelioğlu ve ithal A'da Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in atları birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine kupalarının yanı sıra 117 bin TL para ödülü Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak tarafından verildi. 2 yıllık pandemi sürecinin ardından Rahvan At Yarışları'nı yeniden düzenlenmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, organizasyona Türkiye'nin her yerinden katılım olmasının da kendilerinin ayrıca çok sevindirdiğini söyledi.