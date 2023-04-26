Ramazan Bayramı'nda 71 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince Ramazan Bayramı'nda yapılan çalışmalarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 71 aranan şahıs yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince şüpheli şahıs, araç ve paketlere yönelik Ramazan Bayramı süresince il genelinde uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 43 bin 85 şahıs ve 12 bin 174 araç, motosiklet, bisiklet, elektrikli, bisiklet, scooter, çekçek sorgulanarak incelendi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 71 aranan şahıs yakalandı. 149 araç sürücüsüne idari yaptırım uygulandı.