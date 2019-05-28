Ramazan etkinlikleri ABBO konseriyle renklendi

Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde sahne alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası'nın (ABBO) konseri büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Karaalioğlu Parkı'ndaki ‘Geleneksel Ramazan Etkinlikleri' birbirinden renkli programlarla devam ediyor. İftardan sonra soluğu Ramazan etkinliklerinde alan Antalyalılar, kurulan geleneksel Ramazan çarşısında alışverişten, yeme içme ve eğlenceye her türlü ihtiyaçlarını karşılarken, Ramazan akşamlarını en güzel şekilde geçiriyor.

"Beğeni topladı"

Ramazan etkinliklerinde dün akşam Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası'nın konseri vardı. Unutulmaz eserleri Antalyalılar için seslendiren orkestra Antalyalılara keyifli bir akşam yaşattı. Solistler İrem Karaburun ve Vedat Efe Demirtopuz ve Ümit Burak Tekinay'ın seslendirdiği unutulmaz pop şarkıları ve Yeşilçam şarkılarına Antalyalılar hep bir ağızdan eşlik etti.