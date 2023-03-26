Ramazan Etkinliklerinde Antalya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinliklerinde Nursel Ergin ''Nursel'in Mutfağı' Antalyalılarla buluştu. Etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kadın kooperatifleri de Antalya'nın yöresel lezzetlerini tanıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl olduğu gibi 11 ayın sultanı Ramazan'da Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlediği Ramazan Etkinlikleri Antalyalılarla buluştu. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraşlı iki deprem nedeniyle, eğlence organizasyonun yapılmadığı etkinlikler, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlıyor. Geleneksel Hacivat-Karagöz oyununun sergilendiği Ramazan etkinliklerinde 24 Mart Cuma akşamı Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu Aydemir Tuncer yönetiminde sahne aldı. Hicaz makamından ilahilerle başlayan programda yapılan duanın ardından Segah ve Uşşak makamından ilahiler seslendirildi.

Kadın Kooperatifleri Nursel'in Mutfağı'nda

Etkinlikler çerçevesinde 25 Mart Cumartesi akşamı ise Nursel Ergin ''Nursel'in Mutfağı'' programıyla Antalyalılarla buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği kadın kooperatifleri ‘Nursel'in Mutfağı' programında Antalya'nın yöresel lezzetlerini anlattı. Tarhana çorbası, avcı böreği, sağan köfte, helva ve Antalya piyazının tanıtıldığı programda kadın kooperatifleri aynı zamanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karaalioğlu Parkı'nı dolduran vatandaşlar hem kadın kooperatiflerinin çalışmalarını dinlerken Antalya'nın yöresel tatlarının tarifini öğrenme şansı yakaladı.

Muhittin Başkan'a teşekkür

Nursel Ergin, programında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Antalya halkı ile buluşturmasına vesile olmasından ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Kadın Kooperatifleri de izleyenlere kooperatiflerinin çalışmalarını anlatırken, kadınların girişimcilikten çekinmemeleri gerektiğini paylaştı. Kooperatifler aynı zamanda kadınları her alanda destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.