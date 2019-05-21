Ramazan etkinliklerinde Aşıklar atıştı

Gecede Kars'tan gelen Aşıklar, atışmaları ve türküleriyle Antalyalılara keyifli bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri" birbirinden renkli programlarla devam ediyor. Antalyalılar iftardan sonra soluğu Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi'ndeki etkinliklerde alıyor. Karaalioğlu Parkı'na kurulan geleneksel Ramazan çarşısında alış verişten, yeme içme ve eğlenceye her türlü ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, konserler ve hemşeri geceleri ile Ramazan akşamlarını en güzel şekilde yaşıyor. Belediyenin ev sahipliğinde Kars- Ardahan ve Iğdır Antalya Derneği'nin dün akşam düzenlediği gecede Aşıklar sahnedeydi. Program için özel olarak Kars'tan gelen sevilen Aşıklar Mustafa Kurbanoğlu ve Bilal Ersarı'nın sahne aldığı programı Antalyalılar keyifle izledi. Aşık atışmaları, deyişler ve koçaklamalarla dolu bir konser sunan ozanlar alanı dolduran Antalyalılardan büyük alkış aldı.

Aşıklar gecesinde konuşan Dernek Başkanı Ziya Koçyiğit, “Aşıklarımız, ozanlarımız bizim kültürümüzün yapı taşlarıdır. Bugün Antalyalılarla yöremizin, kültürümüzün sevilen ozanlarını buluşturmaktan son derece gururlu ve mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e canı gönülden teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerinde bulundu.