Ramazan etkinliklerinde gençler sahnedeydi

Karaalioğlu Parkı'nda Gölge Oyunu gösterisiyle başlayan etkinliklerde Karagöz ve Hacivat'ın maceralarına, çocukların yanı sıra aileler de ilgi gösterdi. Geleneksel Ramazan eğlenceleri büyüklere geçmişe yolculuk yaptırırken çocuklara da kahkaha dolu anlar yaşattı. Ardından sahne bu kez Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Cavide Faruk Kadam Gençlik Merkezi öğrencilerinin oldu. Gençler gerçekleştirdikleri şiir dinletisi ve sahneledikleri tiyatro ile

beğeni toplarken, Yenikapı Müzik Grubu ise yetenekleriyle büyük alkış aldı.

Gençler, Sakarya Türküsü, Cenk Şarkısı ve Mehmet Toprak Oldu gibi birbirinden güzel vatan şiirlerini okuyarak Antalyalılara duygusal anlar yaşattı. Ardından gençlik merkezi oyuncuları tarafından sahnelenen “Anne” isimli tiyatro gösterisiyle izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Son olarak sahne alan Yenikapı Müzik Korosu ise unutulmaz bir final yaptı. Her biri birbirinden yetenekli müzisyen gençlerden oluşan grup çaldıkları şarkılarla Antalyalıları coşturdu.