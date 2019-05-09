Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinliklerinde Kırşehirliler rüzgarı esti. Birbirinden güzel Kırşehir türkülerinin ve seslendirildiği gecede büyük ozan Neşet Ertaş da unutulmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu programlar ve çok özel etkinliklerle devam ediyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulan stantlar ile geleneksel Ramazan akşamlarının yaşatıldığı etkinlik alanı yine Antalyalıların buluşma noktası oluyor. Antalyalılar, her akşam Karagöz ve Hacivat gölge oyununu izleyerek nostalji yaşıyor. Ramazan Şenliklerinde dün akşam Kırşehirliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla, Kırşehirliler Gecesi düzenlendi. Kırşehirliler mahalli sanatçıların verdiği konserlerle keyifli bir gece yaşadı. Kırşehirliler, öz kültürlerinden sanatçıların seslendirdiği yöresel türkülerle memleket hasreti giderdi. Kırşehirli sanatçılar Ali Akraz ve Harun Culha'nın sahne aldığı gecede birbirinden güzel Kırşehir türküleri Antalyalıları mest etti. Gecede Kırşehir'in yetiştirdiği büyük ozan Neşet Ertaş da unutulmadı. Büyük ustaya ait türkülere Antalyalılar halkı hep bir ağızdan eşlik etti.

Gecenin sonunda Antalya Kırşehirliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu adına konuşan Ahmet Eroğlu, “Mübarek Ramazan ayının başında böylesi güzel bir günde Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu güzel fırsatı böylesine güzel bir ortamda sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine Kırşehirliler adına canı gönülden teşekkür ederim” dedi.

Etkinlilerinin altıncı gününde sevilen sanatçı Ferhat Göçer, Antalyalı sevenleri ile buluşacak. 11 Mayıs Cumartesi Karaalioğlu Parkı etkinlik alanında gerçekleştirilecek konsere tüm Antalyalılar davetli.