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Randevulu kavgada kan aktı: 4 yaralı

Antalya’da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.


Polisi alarma geçiren olay, sabah 09.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, sabah erken saatlerde telefonda görüşüp tartıştı. Parkta buluşmak için sözleşen grup ardından buluşarak bir anda önce sözlü tartışmaya ardından kavgaya tutuştu. Bir süre sonraysa tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki gruptan Hakverdi G. silahla, Gürkan G., Çetin Ç. ve Fikret Ç., bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan ikisi kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye götürülürken, diğer 2 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Parkta görgü tanıklarının beyanına başvuran polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

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