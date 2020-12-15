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Raşit Doğan Enhoş yaşamını yitirdi

Tarım Kredi Kooperatifleri eski genel müdürü ve aynı zamanda 2014 mahalli idareler seçimlerinde MHP’den Manavgat Belediye Başkan adayı olan Raşit Doğan Enhoş hayatını kaybetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri eski genel müdürü ve aynı zamanda 2014 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den Manavgat Belediye Başkan adayı olan Raşit Doğan Enhoş hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Raşit Doğan Enhoş (58), yaşamını yitirdi. Enhoş'un cenazesi, yarın kılınacak olan öğle namazının ardından Manavgat Karaca Güzelyalı mezarlığında toprağa verilecek.

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