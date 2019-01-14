Rauf Denktaş Muratpaşa'da anıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 7'nci ölüm yıldönümünde Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı'nda bulunan anıta çelenk koydu.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Antalya İl Başkanlığı, Türk Ocakları Antalya Şubesi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi, KKTC Antalya Başkonsolosluğu, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Ofisi'nin de katılımıyla KKTC'nin özgürlük mücadelesinin simge ismi kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 7'nci yıl dönümünde anıtı başında andı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı anma töreninde Muratpaşa Belediyesi ve kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri Rauf Denktaş'ın Gazi Bulvarı'nda Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı'nda bulunan anıtına çelenk sundu. Başkan Uysal, “Emperyalist ülkelerin dayatmalarına karşı, onurlu duruşuyla hatırladığımız KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş‘ı saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. Kıbrıs'ın özgürlük mücadelesine hizmet etmiş insanlarının çizgisinin takip edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Bu çizgi bir gerçeği ifade eder. Çeşitli yorumlar yapılıyor ancak Rauf Denktaşlardan bugüne uzanan bu çizgi yaşam içinde sınanarak oluşmuş, yaşanarak öğrenilmiştir. Bu çizginin esas alınması gerektiği çok açıktır” diye konuştu.

Diğer yandan Başkan Uysal, Denktaş'ın anısına stüdyoya girdi ve 1943 yılında Mağusa Limanı'nda öldürülen Arap Ali'nin ağdı olarak da bilinen “Mağusa Limanı” türküsünü seslendirdi. Başkan Uysal'ın seslendirdiği türkü facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden on binlerce kişiye ulaştı.