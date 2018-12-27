Raylı sistemde deneme sürüşleri Şubat'ta başlayacak

Etap raylı sistemde deneme sürüşlerinin Şubat ayında başlayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Memur-Sen Konfederasyonu Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya gelen Türel, sorularını yanıtladı. Göreve geldiklerinde, geçmiş dönemden kalan personele 7 milyonluk borcu sıfırladıklarını belirten Türel, “Üzerine de günü gününde alacaklarını ve primlerini ödeyebilen bir noktaya geldik. Çünkü inancımız gereği alın teri kurumadan o alacağın ödenmesi hususunda hassasiyetimiz söz konusu. Biz kaybedince Antalya kaybediyor” dedi.

“Biz olmadan olmuyor”

Halkın desteği ile Antalya'da tarihi hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Türel, “Şimdi Antalya'ya metro yapacağız diyorum. Hep birlikte olmazsak bu Metroyu Antalya'ya bizden başkası yapabilir mi? İlk dönemimde 11 kavşak yaptık bizden sonra 1 tane kavşak yapamadılar. 11 kilometre raylı sistem yaptık 1 santim ekleyemediler. Yeniden göreve geldik bu dönem 11 kavşağa 27 kavşak ekledik, 11 kilometre raylı sistemi 55 kilometreye çıkardık. Ne oldu? Memleket kazandı.”

“Boğaçayı'nda taşkın bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı”

Boğaçayı Projesi'de rekor yağışa rağmen hiçbir taşkın yaşanmadığına dikkati çeken Başkan Türel, “Antalya iki hafta önce metrekareye 483 kilogram ile yüz yılın en çok yağışını aldı. Taşkın olsa da çeksek diye telefonları ile gece Boğaçayı'na gelenler sükutu hayale uğradı. Biz taşkını önlemek için Boğaçayı'nı setteler halinde yaptık. Biz orayı yapmasaydık Arapsuyu'nu su basardı sel alırdı. Vay efendim çamurlu su akıyor dediler. Çamur gelecek tabi, biz çamur gelsin diye uğraşıyoruz. Oysa onlar gelmeyecek diyordu. Tutulacak tarafları yok. Denizi içeri alacak içme suyu kirlenecek dediler. Orada taşkını önlemek için otları, çamurları temizledik yer altı suyu üste çıktı denizi içeriye almaya da gerek kalmadı. Şimdi denizi içeri almadan bu görselliği kazandırdık oradan da bir gol yediler. Boğaçayı'nda bir tane ticari ünite yok. Biz hep iyi şeyler, güzellikler olsun memlekette istiyoruz. Dertleri bu memleket zenginleşmesin” diye konuştu.

Soruları yanıtladı

Başkan Türel, daha sonra sendika üyelerinin sorularını yanıtladı. Yörük Festivali düzenlemesi ile ilgili kendisinin yobazlıkla suçlandığını hatırlatan Başkan Türel, “Bazı kesim bira festivali yaparken modern oluyor, ben Yörük Festivali yaptığım için yobaz oluyorum. O zaman da söyledim. Eğer bu memlekette bira festivali yapmak modernlikse batsın sizin modernliğiniz dedim. Eğer Yörük Festivali yapmak yobazlıksa yaşasın benim yobazlığım dedim” ifadelerini kullandı.

Şubat'ta deneme sürüşü başlayacak

3. Aşama Raylı Sistem Projesinin Varsak-Otogar etabı ile ilgili de bilgi veren Başkan Türel, 3 Ocak'ta bütün rayların biteceğini belirterek, “Otogara kadar olan bölümü bitiriyoruz. 15 Ocak'ta bütün katenerleri yani direkleri dikmiş oluruz. Ondan sonra telleri geriyoruz. Şubat'ta, deneme sürüşleri başlayacak. Varsak'tan Otogar'a kadar. Ondan sonra Üniversite istikametine devam edecek. Bu da başka bir dünya rekorudur. Varsak-Otogar arasındaki 16 kilometrelik hattı 3.5-4 ay da bitiriyoruz. 18 kilometrelik ikinci aşama raylı sistemi 5.5 ayda bitirmiştik. Gece gündüz inşaat alanındayız. Güzergah üzerindeki koruma panellerini de bir hafta içinde kaldırıp eski haline döndüreceğiz.”

Meltem bölgesine yapılacak Millet Bahçesinin muhteşem bir proje olacağını belirten Başkan Türel, “Millet Bahçesi Meltem deki evlerin bahçesi haline gelecek” diye konuştu.