Recep Uçar: ”Üçüncü travmatik yenilgimizi aldık”

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, son 10 günde 90 artılarda kaybettikleri üçüncü travmatik yenilgileri olduğunu söyledi.

Maçtaki hatalardan bahseden Uçar, “Ayağımızdaki topu kaybederek verdiğimiz geçiş pozisyonu, diğeri de elimizdeki topu rakibe attığımız. 3 golün de başlangıcı bizim ayağımızda olan bölüm. Üzgünüz. Antalyaspor'u ve Nuri hocayı tebrik ediyorum. Maçı kaybetsek de yönetimden dolayı hakem heyetini tebrik ediyorum” diye konuştu.