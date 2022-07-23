Rektör Kalan aday öğrencilere ALKÜ'yü anlattı

Dr. Ekrem Kalan, 2022-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih hakkı kazanan aday öğrencilere ulusal yayın yapan televizyon kanallarında ALKÜ'yü anlattı.

ALKÜ'de; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hakkı kazanan aday öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ulusal mecralarda yayın yapan programlara konuk olan Rektör Kalan, ALKÜ'nün dünden bugüne kat ettiği yükselişini izleyiciler ile paylaştı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, mevcut fakülteler, meslek yüksekokullar, enstitü, merkezi birimler ve akademik çalışmaların yanı sıra üniversitenin sosyal, kültürel imkânlarından ve faaliyetlerinden, ALKÜ'nün elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılara kadar her konuda bilgiler verdi. Rektör Kalan, Alanya'da üniversite okumanın önemli bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, Alanya'nın eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ALKÜ'nün yedi sene gibi kısa bir sürede uluslararası bir üniversite olma yolunda elde ettiği başarılara değindi. Tercihte bulunacak aday öğrencilerin aklındaki sorulara yanıt veren Rektör Kalan, katıldığı programların sunucularına da editörlüğünü yaptığı “Alaiye'den Alanya'ya” kitabını hediye etti.