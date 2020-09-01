İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Kalan, Antalya'da STK temsilcileriyle buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ekrem Kalan, Antalya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.


İlk olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Mevlüt Yeni'yi makamında ziyaret eden Rektör Kalan, Antalya Bölgesindeki basın ve medya kuruluşlarının etkin çalıştığını dile getirdi. Kalan, “Gerek yerel gerek ulusal basınımız, bilim ve kültür şehri Alanya'nın lokomotiflerinden biri olan üniversitemize sahip çıkarak bizlere desteklerini eksik etmiyorlar. Bu anlamda üniversitem adına mutluyum. Sizin nezdinizde bölgemizdeki tüm basın çalışanlarına başarılar diliyorum” dedi.


Ziyaretinin ikinci durağı olarak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'la görüşen Rektör Kalan, üniversite sanayi kamu işbirliği kapsamında birlikte önemli projelere imza atılması adına bu tür görüşmelerin önemli olduğunu ifade etti. Kalan, “Öğrencilerimizin kendi alanlarına yönelik iş ve staj imkânlarının sağlanması da iş insanlarımızın bizlere göstereceği önemli destekler arasındadır” diye konuştu.


Son olarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'i makamında ziyaret eden Rektör Kalan, Çetin'e ALKÜ hakkında kısa bilgiler verdi. Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliklerinin bölge ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağladığını ifade eden Rektör Kalan, gerçekleştirilebilecek işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.