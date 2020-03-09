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Rektör Kalan kadınlara karanfil dağıttı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ekrem Kalan kadın personellerine karanfil dağıttı.


Dr. Ekrem Kalan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları kapsamında, üniversite bünyesinde çalışan kadınlara karanfil dağıttı. Rektör Kalan'ı karşısında gören kadınlar personeller tatlı bir şaşkınlık yaşayarak duydukları mutluluğu dile getirdi. Her birimde bulunan kadınlarla ayrı ayrı sohbet eden Kalan, isteği olan kadınların ise taleplerini dinledi. Karanfil ile birlikte Kalan'ın mesajını içeren tebrik kartları da kadın personele dağıtıldı.


Kalan, "Kadınlar hayatımızın en özel varlıkları, annemiz, yol arkadaşımız, sırdaşımız, arkadaşımız, kızımız. Kadınlarımızı sadece kadınlar gününde değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Kadınlara ithaf edilen en özel gün olan 8 Mart Mart Dünya Kadınlar gününde tüm kadınlarımızın gününü kutlarım” dedi.

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