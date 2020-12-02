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Rektör Kalan milli sporcuları kabul etti

Atletizm Milli Takımı’nda görev alan ve olimpiyatlarda mücadele edecek olan ALKÜ’nün milli sporcuları Rektör Prof.

Atletizm Milli Takımı'nda görev alan ve olimpiyatlarda mücadele edecek olan ALKÜ'nün milli sporcuları Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret etti.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerini sürdüren ve Atletizm Milli Takımı'nda görev alan Olimpik kadro sporcuları, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile bir araya geldi. Üniversite'nin Senato Salonu'nda yapılan görüşmeye, Atletizm Milli Takımı Yürüyüş Koordinatörü Mustafa Akyavaş, Spor Bilimleri Fakültesi'nin Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Işık Bayraktar, Doç. Dr. H. Alper Güngörmüş ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Nalbant, Milli sporculardan Eda Tuğsuz, Salih Korkmaz, Evin Demir, Ömer Faruk Avan ve Esra Türkmen katıldı.


Sporcular olimpiyatlarda mücadele edecek


Sporcuların, 2021 yılında gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Universiade'da hem Türkiye'yi hem de ALKÜ'yü temsil edeceğini ifade eden Rektör Kalan, “Üniversitemiz spor alanlarında elde ettiği başarılar ile giderek ulusal ve uluslararası spor camiasında öne çıkan bir yolda ilerliyor. Milli sporcularımızın ALKÜ'ye olan ilgisinin giderek artmasıyla birlikte bu alanda da önemli bir güç ediniyoruz. Atletizm Milli Takımı'nda görev alan çok kıymetli sporcularımız ALKÜ'nün çatısı altında artık ülkemizi temsil edecekler. Cirit atma ve yürüyüş branşlarında spor hayatlarına devam eden Olimpik sporcularımıza katılacakları tüm müsabakalarda başarılar dilerim” diye konuştu.


Programın sonunda, olimpik kadro sporcuları, Rektör Kalan'a Milli Takım formasını hediye etti.

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