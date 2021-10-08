Rektör Kalan STK temsilcilerine ALKÜ'nün plan ve projelerini anlattı

Dr. Ekrem Kalan, Antalya ve Alanya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile buluştu.Bilgilendirme, tanışma ve iş birliği amacıyla ALKÜ Kestel Yerleşkesinde gerçekleştirilen programda ALKÜ'nün halihazırdaki durumu, plan ve projeleri masaya yatırıldı.

Rektör Kalan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Antalya Platformu Başkanı Metin Doğan ile Alanya Dayanışma Platformu Dönem Başkanı Adil Yüksel ile 12 platformun temsilcisi katılım gösterdi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, kuruluşundan bugüne üniversitede gelinen aşamaları anlattıktan sonra, ALKÜ'nün büyümesi ve ilerlemesi yolunda gerçekleşecek projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Rektör Kalan, STK temsilcilerine, “Birlik ve dayanışma içinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur.” dedi.

Cikcilli yerleşkesinde çalışmalar başlıyor

Konuklarına görseller eşliğinde projeleri anlatan Rektör Kalan, genel bir değerlendirme yaptıktan sonra hayata geçirilmesi planlanan Cikcilli Yerleşkesi Master Planının detaylarından bahsetti. Rektör Kalan, ALKÜ'ye ait bütün birimlerin Cikcilli Yerleşkesine götürülmeyeceğini Kestel Yerleşkesinde oluşan yapının devam edeceğini belirtti. Müjdeli bir haberi de konuklarıyla paylaşan Kalan, “İnşallah bu yıl bitmeden Cikcilli Yerleşkemizin çalışmalarına başlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dayanışma vurgusu

Herkesin ortak paydasının Alanya'nın menfaatleri olduğunu dile getiren Rektör Kalan, “Alanya'nın geleceğini şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte inşa etmek istiyoruz. Bunun içinde bu tarz toplantılara çok önem veriyoruz. Birlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur. Hepimizin ortak derdi Alanya. Bu dertle dertlenip Alanya'mızı Selçuklu Dönemi'ndeki değerine ulaştırmayı hedeflemeliyiz.” diye konuştu.

Antalya Platformu Başkanı Metin Doğan, Rektör Kalan'ın davetinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan'a nazik davetleri için teşekkür ederim. Bizlere geniş kapsamlı bir bilgilendirmede bulundu. Bundan sonraki süreçte üniversitemizle birlikte hareket etmeye hazırız.” dedi.