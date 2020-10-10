Rektör Kalan Syedra Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Dr. Ekrem Kalan, Alanya'da bulunan ve Akdeniz Bölgesinin en önemli antik kentlerinden olan Syedra Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer rehberliğinde kentin birçok noktasında incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Kültür varlıklarımızın ve antik kentlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması çok önemli bir konudur. Birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış olan Akdeniz Bölgesinde kurulmuş bir Üniversite olarak, bizlerde tarihin gün yüzüne çıkarılması konusunda işbirliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Kazı çalışmalarında görev yapan arkadaşlarımıza da bu kıymetli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Antik kent ile ilgili bilgiler veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer ise; ''Kilikya, Pamphilya ve İsauria bölgelerinin sınırlarında yer alan Syedra Antik Kenti, özellikle mimari unsurlar açısından, oldukça zengin bir envantere sahiptir. Dönemin tarımsal faaliyetleri açısından aktif olan kent, limanı sayesinde önemli ticari ve ekonomik gelişimler göstermiştir. Kentin konumundan dolayı sahip olduğu eşsiz manzarasının yanı sıra meclis binası, sütunlu caddesi, tiyatrosu gibi karakteristik mimari eserlere sahip olan Syedra Antik Kenti, Alanya'nın 20 km doğusunda yer almaktadır'' diye konuştu.